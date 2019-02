Sölvi Tryggva tekur áskorun: „Ég á sem betur fer ruglaða vini“

View this post on Instagram

Jæja, ég á sem betur fer ruglaða vini sem sjá til þess að ég hætti ekki að skora sjálfan mig á hólm. Nú er búið að taka þetta á nýtt level með því að fá mig í að hlaupa Laugaveginn eftir 6 mánuði. 54 kílómetra. Ég hreyfi mig mjög mikið, en hlaup eru verulega aftarlega á listanum, hef mest hlaupið 10km og skokkað að meðaltali tvisvar til þrisvar á ári síðustu tíu ár. En nú verður ekki aftur snúið og um helgina tók èg skokk og hljóp ég einn tíunda af vegalengdinni. Maður verður að byrja einhvers staðar. Með gleði, gott almennt líkamlegt form, rétt hugarfar og frábæran félagsskap að vopni ætla ég að fara yfir endamarkið í sumar. Fulla ferð! @igegnumvafurlogann @eirberg @hreysti @garminbudin @einsogfaeturtoga