Þórunn Antonía ólétt: „Í fréttum er það helst að ég er á 17. viku meðgöngu“

View this post on Instagram

Gleðilegan konudag! Í fréttum er það helst að ég er á 17 viku á meðgöngu barns. Mig hefur dreymt nokkrum sinnum að þetta sé litil stúlka, en hvort sem það verður drengur eða stúlka er það jafn kærkomið í mína tilvist og er þetta barn umvafið sterkum fallegum konum og það er ég svo ótrúlega þakklát yfir. Því að konur eru ótrúlegar, við getum allt og erum óstöðvand, svo er enginn kraftur jafn sterkur eins og samstaða kvenna. Allar heimsins konur eiga skilið fullkomið jafnrétti, virðingu, ást, skilning og öryggi. Heiðrum okkar konur í dag sem og alla daga ❤️