Landsmenn óánægðir með frammistöðu Hatara á RÚV: „Sumt ungt fólk fær mig til að þola ekki ungt fólk“

Þátturinn 12 stig var á dagskrá RÚV í gærkvöldi. Í fyrri helmingnum var farið yfir keppnina með fjórum álitsgjöfum og í seinni hlutanum voru allir fimm flytjendurnir sem keppa næsta laugardagskvöld teknir tali.

Frammistaða Hatara, sem hafa þótt sigurstranglegir með lagið Hatrið mun sigra, vakti gríðarlega athygli á Twitter og fannst einhverjum nóg um hvernig þeir höguðu sér í þættinum. Þeir sögðu lítið, störðu út í tómið og voru búnir að æfa sérstakar handahreyfingar við svör sín.

There will be haters #12stig pic.twitter.com/APmYJowrCu

— Gunnlaugur Jón (@gunnlaugurjon) February 23, 2019