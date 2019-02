Sjáið myndirnar: Kossar, gleði og glamúr á Eddunni

View this post on Instagram

Innilega til hamingju með ÞIG pabbi minn og heiðursverðlaun Eddunnar, en ekki bara fyrir framlag þitt til íslenskrar sjónvarps- og kvikmyndamenningar í nær hálfa öld heldur einnig fyrir að vera alltaf þessi ótrúlega fallega fyrirmynd í einu og öllu… ❤️🎥🦅 Congratulations pops on receiving the Eddan honorary lifetime achievement award for your contribution to Iceland’s film and television history – but most importantly for being the world greatest role model #eddan #lifetimeachievementaward #egilleðvarðs #director #filmmaker #tvproducer #artist #pabbi #pops #fatherandson #awardseason