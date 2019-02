Saka Friðrik Ómar um lagastuld: „Þetta er bókstaflega eftirlíking“

Söngvarinn Friðrik Ómar Hjörleifsson komst áfram í úrslit Söngvakeppninnar á laugardag með lagið Hvað ef ég get ekki elskað? Síðan að lagið var sett á efnisveituna YouTube hafa þó margir talið það ansi líkt laginu Love on the Brain með Rihönnu.

„Þetta er hvorki frumlegt né minnir á Love on the Brain. Þetta er bókstaflega eftirlíking af stórkostlegu lagi Rihönnu,“ skrifar Abdullah Eren Demirel við íslensku útgáfuna á YouTube fyrir tveimur vikum.

„Þetta er hreint út sagt æðislegt. Hljómar smá eins og Love on the Brain samt,“ skrifar Yusuf fyrir þremur vikum við sama myndband. Sama er uppi á teningnum við ensku útgáfuna.

„Rihanna hringdi, hún vill fá demóið fyrir Love on the Brain aftur,“ skrifar Jerrik Engen fyrir þremur vikum.

Á Eurovision-blogginu Wiwiblogs var bent á líkindi með laginu strax og allir keppendur í Söngvakeppninni voru afhjúpaðir.

„Smá Love on the Brain-stemming í laginu, en það skemmir ekki fyrir,“ er skrifað á bloggsíðunni.

Upptaka af frammistöðu Friðriks Ómars um helgina er komin á YouTube og þar heldur þessi umræða áfram.

„Þetta er eftirlíking af Love on the Brain. Oj,“ skrifar Tom Schilling og Bjarri K er sammála. „Þetta lag er stolið.“

Takið þátt í könnuninni neðst í greininni – Eru lögin of lík?

Unchained Melody veitti innblástur

Í samtali við DV vísar Friðrik Ómar því á bug að Love on the Brain hafi veitt honum innblástur við lagasmíðina. Það var hins vegar annað lag sem gerði það.

„Unchained Melody er innblásturinn,“ segir Friðrik Ómar. Hann tekur umræðuna hins vegar ekki nærri sér. „Nei, ég geri aldrei lítið úr skoðunum fólks.“

Hann er að vonum hæstánægður með að komast áfram og með viðtökur fólks við laginu.

„Fólk dansar vangadans við lagið mitt. Sem er það fallegasta „ever“.“

Fjölmargir Íslendingar tístu einnig um líkindin á meðan á Söngvakeppninni stóð, en tístin má sjá hér fyrir neðan:

Friðrik Ómar besti söngvari kvöldsins en lagið er leiðinlegt. Lagið er ekki eins og Love on the brain, þó svo undirleikurinn sé svipaður. Skársta lagið var að mínu mati hjá Töru. Jeijó var hörmung, Rúv soundið er vibbi. #12stig — Bjarni Kristinn (@Bjarniko) February 16, 2019

Frábær frammistaða og lag Friðriks Ómar með söngelítunni. Full líkt Love on the Brain með Rihanna. I’ll allow it #12stig — Hawk Football Artist (@hawk_attacks) February 16, 2019

Love on the brain > Hvað ef ég get ekki elskað #12stig — Bjarki Gylfason (@Bjarkigylfa) February 16, 2019

Friðrik Ómar fór ágætlega með þetta en ég er enn hrifnari af orginalnum… #12stig https://t.co/CqmgFU9uTY — Ása Björg (@asabjorg) February 16, 2019

Finnst engum öðrum beatið hjá Frikka það sama og hjá Rihanna í Love On The Brain??#12stig — Katrín María (@katrn_maria) February 16, 2019

Nú getur hver dæmt fyrir sig. Hér er lag Friðriks Ómars, Hvað ef ég get ekki elskað:

Hér er svo lag Rihönnu, Love on the Brain:

Takið þátt í könnuninni: