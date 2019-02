ÚTON og STEF halda námskeið um tónlistarforleggjara

Meðal fyrirlesara eru:

– Monica Ekmark, Föreningen svenska tonsättare, SE – Kerstin Mangert, Arctic Rights Management, NO

– Pam Lewis-Rudden, Plutonic Group, GB

– Colm O’Herlihy, Bedroom Community, IS

– Guðrún Björk Bjarnadóttir, STEF, IS

– Sóley Stefánsdóttir, tónlistarkona, IS

– María Rut Reynisdóttir, Reykjavík Tónlistarborg, IS – Atli Örvarsson, tónlistarmaður, IS

– Ben Frost, tónlistarmaður, IS

Til að skrá sig þarf að senda tölvupóst á info@stef.is með tengiliðaupplýsingum og kennitölu.