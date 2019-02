Fyrstu 30 böndin kynnt til leiks á tónlistarhátíðinni Iceland Airwaves!

Kanadíska ofurstjarnan Mac Demarco, indí bandið Whitney og breska Lundúnabandið Shame eru meðal þeirra sem spila á Iceland Airwaves hátíðinni í nóvember.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá hátíðinni þar sem 30 listamenn eru kynntir til leiks, þar af 13 erlendir. Meðal íslenskra sveita sem fram koma eru Aron Can, GDRN, Hatari, Moses Hightower og Vök.

Þetta verður í 21 skipti sem hátíðin er haldin en hátíðin fer fram vítt og breitt um miðbæ Reykjavíkur. Með einu armbandi getur þú séð hundruðir hljómsveita frá öllum heimshornum spila allskonar tónlist.

Svokallaðir Super Early Bird miðar eru nú þegar uppseldir en Early Bird miðar eru nú til sölu í takmarkaðan tíma eða þangað til þeir seljast upp. Því fyrr sem þú kaupir miða því ódýrari verður hann.

Hér er að neðan er listi yfir allar þær sveitir sem hafa verið bókaðar en nánari upplýsingar um þær má nálgast á vef hátíðarinnar.

Nánar verður fjallað um hátíðina í DV tónlist sem fer fram á föstudaginn kl. 13.00.

Erlendir listamenn

Mac Demarco

Whitney

Shame

Anna of the North

Boy Azooga

Georgia

Alexandra Stréliski

The Howl & The Hum

Sons

Murkage Dave

Amanda Tenfjord

Pavvla

The Garrys

Íslenskir listamenn

Aron Can

Auðn

Auður

Berndsen

Between Mountains

Ceasetone

Elín Sif

GDRN

Grísalappalísa

Hatari

Hildur

IamHelgi

Matthildur

Moses Hightower

Une Misére

Vök

Warmland