Fjölskyldupartísýning og ókeypis slímnámskeið á MIB

Bíó Paradís býður upp á föstudagspartísýningu fyrir þig og krakkana á slímugustu mynd allra tíma: Men In Black.

Kl. 19-20 verður slímnámskeið á vegum Bíó Paradísar áður en myndinni er svo hent í gang kl 20.

Miði á myndina gildir á slímnámskeiðið.

Leynifulltrúarnir K (Tommy Lee Jones) og J (Will Smith) starfa fyrir háleynilegu samtökin Men in Black (MIB), sem sett voru á stofn til að fylgjast með athöfnum geimvera á jörðinni. Þeir komast í hann krappann þegar geim-hryðjuverkamaður (Vincent D’Onofrio) kemur til jarðar til að myrða tvo sendifulltrúa frá óvinaplánetum hans, takist ætlunarverkið er jörðin dæmd til glötunar. K & J verða því að elta hryðjuverkamanninn uppi og stöðva hann áður en það verður of seint – sem sagt bara týpískur vinnudagur hjá þeim félögunum.

Ekki missa af geggjaðri sci-fi-grínspennumynd með Will Smith og Tommy Lee Jones á föstudagspartísýningu 1. febrúar kl 20.

Myndin er sýnd með íslenskum texta.

Viðburður á facebook er hér