Michael J. Fox fær sitt fyrsta flúr og greiðir fyrir með frægum leikmun

Leikarinn Michael J. Fox sem er best þekktur fyrir hlutverk sitt í Back to the Future þrennunni fékk sitt fyrsta húðflúr nýlega, 57 ára gamall. Fox greiddi fyrir flúrið með skemmtilegum máta, en flúrarinn fékk svifbretti hans úr myndunum sem greiðslu, auk pars af gráum strigaskóm, en Fox áritaði bæði.

Stjörnur á borð við Justin Bieber, Demi Lovato og Rihanna hafa fengið sér flúr hjá sömu meisturum.