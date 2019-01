Vikan á Instagram – „Framundan: falin myndavél, götuspjall og ógeðisdrykkurinn rétt handan við hornið”

View this post on Instagram

Only one week until 🍦🍪🍕, all the 🥗 have been worth it PR’d my Strict MU , how many do you think I got ? _ _ _ #cffortlauderdale #strictmu @niketraining #niketraining #justdoit @FitAID #teamFitAID #FitAID #Ryourogue #roguefitness @compexusa #compexusa #musclestim #cfsudurnes #crossfit @fatgripz #fatgripz @waterofchampions #waterofchampions #icelandpurespringwater #supernaturalrecovery @lysi.life @lysi_us #benandjerrys