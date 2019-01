Kristján Hrannar hlýtur styrk fyrir orgelverk um loftslagsbreytingar

2,0° eða Tvær gráður nefnist verk eftir organistann Kristján Hrannar Pálsson, sem hlaut styrk úr Tónmenntasjóði kirkjunnar á fimmtudaginn var. Tónmenntasjóður veitir styrki árlega og að þessu sinni hlutu 11 umsækjendur styrk, af 23. Aðrir sem hlutu styrki voru meðal annara Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, og Nótnaútgáfan Alvör fyrir íslensk kórverk. Styrkirnir voru veittir við hátíðlega athöfn í Háteigskirkju.

Í dómnefnd sjóðsins sitja Hildigunnur Rúnarsdóttir fulltrúi STEFs, Hrafn Andrés Harðarson fulltrúi Rithöfundasambandsins og Margrét Bóasdóttir, söngmálastjóri Þjóðkirkjunnar. Tónmenntasjóður hefur verið starfræktur frá árinu 1974 og er tilgangur hans að efla og styrkja kirkjulega tónlist á Íslandi.

Kristján Hrannar hefur áður unnið tvær plötur með loftslagsbreytingar sem þema, Artic Take One og Sea Take One sem báðar eru aðgengilegar á Spotify. Þar spann hann lög beint á plötu og heitir hvert þeirra eftir borgum og bæjum á norðurslóðum sem hafa orðið fyrir barðinu á loftslagsbreytingum. Þá hélt hann erindi á Arctic Circle 2016 um tónlist og loftslagsbreytingar, og hvernig listamenn geta haft áhrif á hið pólitíska landslag.

,,Í rauninni ættu loftslagsmálin að vera aðaláhugamál hvers og eins. Mér finnst of lítið af list endurspegla þessa stærstu hættu okkar tíma. Pönkhljómsveitir sungu um kjarnorkuvána, hvers vegna syngja svona fáir um stærstu umhverfiskatastrófu sögunnar? Ég vil að tónlistin sé stöðugt í eyrunum á fólki. Alltaf.“

Kristján Hrannar Pálsson starfar í dag sem organisti og kórstjóri hjá Óháða söfnuðinum. Hann stofnaði Óháða kórinn í mars á seinasta ári og hefur komið víða við í popp-, folk-, og raftónlist, bæði sem laga- og textahöfundur og söngvari. Hann starfaði með folkrokkhljómsveitinni 1860 um nokkurt skeið og sendi frá sér rafskotna sólóplötu árið 2013.