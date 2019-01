Beta tilnefnd til verðlauna fyrir Deadpool 2

Beta er tilnefnd í flokki bestu klippingar dramatískrar kvikmyndar í fullri lengd, ásamt Craig Alpert og Dirk Westervelt. Auk Deadpool 2 eru tilnefndir klipparar kvikmyndanna A Star is born, Bohemian Rhapsody, First man, Incredibles 2, Isle of Dogs, Roma, Spider-Man, Vice og fleiri.