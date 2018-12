Þau deildu á árinu og þetta myndu þau gefa hvort öðru í jólagjöf

Það er margt búið að gerast á árinu og fjölmargar deilur komið upp. Nú eru hins vegar að koma jól, hátíð ljóss og friðar. Það þýðir að við leggjum deilumál til hliðar, í það minnsta yfir hátíðirnar. DV tók saman nokkur sem hafa átt í deilum á árinu og spurði hvað þau myndu gefa hinum aðilanum í jólagjöf. Ekki bárust skýr svör frá öllum þannig að DV tók sér bessaleyfi að velja og pakka inn fyrir þá.

Pawel Bartoszek, borgarfulltrúi Viðreisnar, hjólaði í verkalýðsforingjann Vilhjálm Birgisson í haust og sakaði hann um að beita verkalýðshreyfingunni gegn útlendingum. Vilhjálmur var vægast sagt ósáttur.

Til: Pawels

Frá: Vilhjálmi

„Ég myndi gefa honum dagsferð til Verkalýðsfélags Akraness með fæði til kynna sér þá miklu vinnu sem verkalýðshreyfingin er að inna af hendi við að verja réttindi innlendra sem erlendra félagsmanna sinna.“

Til: Vilhjálms

Frá: Pawel

„Ég þekki ekki Vilhjálm svo ég myndi örugglega bara gefa honum pening. 😊“

Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, og Hörður Ægisson, ritstjóri Markaðarins, eru langt frá því að vera sammála um hvernig eigi að bæta lífskjör vinnandi fólks á Íslandi. Hörður sagði í leiðara Fréttablaðsins í október að forystumenn verkalýðsfélaganna væru stærsta ógn­in við lífs­kjör­ meg­inþorra ís­lensks launa­fólks á kom­andi árum og að engin innistæða væri fyrir launakröfum þeirra. Sólveig sagði orð hans lýsa „sturlaðri“ stemningu í „herbúðum óvina hinna vinnandi stétta“.

Til: Harðar

Frá: Sólveigu Önnu

Sólveig Anna vildi fá að hugsa málið þegar DV hafði samband en svaraði svo ekki. Sólveig gæti gefið honum Global Woman eftir Barböru Ehrenreich, en hún hefur lýst velþóknun sinni á bókinni.

Til: Sólveigar Önnu

Frá: Herði

Hörður svaraði ekki fyrirspurn DV. Hann gæti gefið henni bókina Hagfræði í hnotskurn eftir Henry Hazlitt, svo hún geti hent henni í ruslið … aftur.

Þingmennirnir Brynjar Níelsson og Björn Leví Gunnarsson hafa verið reglulega í fréttum á þessu ári þar sem þeir eru undantekningarlaust á öndverðum meiði í stjórnmálaumræðunni. Björn Leví hefur lagt fram ótal fyrirspurnir á þessu ári og gengið hart á eftir upplýsingum um aksturskostnað þingmanna. Brynjar hefur sagt Björn Leví vera „niðursetning“ á „sokkaleistunum“ með „fyrirspurnaræði“.

Til: Brynjars

Frá: Birni Leví

„Ég myndi gefa Brynjari Ríkið eftir Platón. Þarf að útskýra það eitthvað frekar? 😊“

Til: Björns Levís

Frá: Brynjari

„Tja, það hefur enga þýðingu að gefa honum skó eða bindi því ég vil gefa fólki gjafir sem nýtast. Myndi sennilega gefa honum Nýja testamentið og námskeið hjá Dale Carnegie. Kannski sokka með gati á tánni að auki.“

Femínistinn Elísabet Ýr Atladóttir og útvarpsmaðurinn Frosti Logason áttu í deilum á árinu, þau mál eru of flókin til að rekja í stuttu máli en það má segja að femínismi, aktívismi og blaðamennska komi þar við sögu.

Til: Frosta

Frá: Elísabetu Ýri

„Ég held ég myndi gefa honum bókina Why Does He Do That eftir Lundy Bancroft. Frábær bók eftir mann sem vann sem meðferðaraðili fyrir ofbeldismenn, en hann skrifaði þessa bók fyrir þolendur þeirra. Hann fer í saumana á því hvernig ofbeldismenn vinna, hvaða trikk þeir nota til að líta vel út út á við, og hvað þeir gera til að halda ógnarvaldi á sínum nánustu. Ég held þetta væri frábær gjöf handa Frosta því hann virðist hafa haft mikinn áhuga á þessum málefnum undanfarið og talað við ýmsa menn í þættinum sínum sem hann gæti jafnvel stúderað aðeins nánar út frá þessarri bók. Þetta er líka ein af mínum uppáhaldsbókum og bækur eru alltaf frábær gjöf. Þetta er bók sem allir ættu að eiga. Það er hægt að finna þessa bók frítt hér og þar á netinu, en sumt er bara langbest að eiga á kilju. Sérstaklega svona gersemi.“

Til: Elísabetar Ýrar

Frá: Frosta

Frosti hló þegar DV bar upp erindið. Frosti gæti gefið henni Tólf lífsreglur – Mótefni við glundroða eftir Jordan Peterson ásamt geisladiski þar sem ljúf rödd Frosta fer í gegnum bókina.