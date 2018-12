SÓNAR : 24 nýir listamenn kynntir

Tónlistarhátíðin Sónar er orðin fastur liður í tónlistarmenningu landsmanna, en hátíðin fer fram í sjöunda sinn dagana 25. – 27. apríl 2019 í Hörpu.

Það fer því að styttast í veisluna, en í dag voru tilkynntir tuttugu og fjórir nýir tónlistarmenn sem fram munu koma á hátíðinni og eru þetta því orðnir fjörutíu og tveir tónlistarmenn og hljómsveitir í heildina sem koma fram og á enn eftir að bætast í hópinn. Viðburðurinn stækkar á hverju ári og hefur vakið mikla athygli erlendra listamanna sem sækjast í að koma fram á þessari einstöku og virtu tónlistarhátíð.

Sónar hófst í Barcelona árið 1994 og síðan þá hafa Sónar hátíðir farið fram á völdum stöðum í heiminum. Meðal þeirra sem koma fram á hátíðinni eru Richie Hawtin, Jon Hopkins, Orbital, Little Dragon, FM Belfast, Auður, GDNR og Hildur auk fjölda annarra innlendra og erlendra listamanna.

Eins og áður sagði er hátíðin haldin í Hörpu og fara tónleikarnir meðal annars fram í bílakjallara hússins sem hefur undanfarin ár verið í breytt í flottasta næturklúbb landsins.

Hér að neðan eru þeir tuttugu og fjórir listamenn sem bæst hafa í hópinn sem koma fram á hátíðinni.

LITTLE DRAGON (SE)

ORBITAL (UK)

KERO KERO BONITO (UK)

AVALON EMERSON (US)

FM BELFAST (IS)

BRUCE B2B ÁRNI (UK / IS)

CATERINA BARBIERI (IT)

BENJAMIN DAMAGE LIVE (UK)

PRINS POLO (IS)

AUÐUR (IS)

DJ. FLUGVÉL OG GEIMSKIP (IS)

JOYFULTALK (CA)

HILDUR (IS)

UPSAMMY (NL)

MATTHILDUR (IS)

HEKLA (IS)

ALINKA (US)

HALLDÓR ELDJÁRN (IS)

LUCIUS WORKS HERE + OXXLAB (ES)

ÁSKELL (IS)

MILENA GLOWACKA (PL)

LAFONTAINE (IS)

Nánari upplýsingar um hátíðina ásamt miðasölu má nálgast hér.