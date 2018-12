Vertu með í jóladagatali HIITFIT – Gerðu 100 hnébeygjur í dag!

Sara Barðdal Þórisdóttir er ÍAK einkaþjálfari, heilsumarkþjálfi og stofnandi hiitfit.is. Hún hjálpar konum að verða heilsuhraustari og hamingjusamari í gegnum námskeið og þjálfanir á vegum hiitfit.is

Í desember er jóladagatal á síðunni þar sem þú færð hugmyndir af stuttum og raunsæjum skrefum til þess að halda líkamlegri og andlegri heilsu í góðu jafnvægi fram að jólum – og inn í nýja árið.

Glugginn fyrir 9. desember bauð upp á æfingu:

Skref dagsins: Gerðu 100 hnébeygjur í dag! Dreifðu þeim yfir daginn eða taktu þær í einum rykk.

Af hverju?

Hnébeygjur byggja upp læra-, rass og bakvöðvana og styðja við vöðvamassann í líkamanum. Þær styrkja einnig liðamótin við ökkla, hné og mjaðmir, hjálpa þér að viðhalda liðleika og styrkja þær hreyfingar sem þú gerir sitjandi og styrkja miðjuna þína. Það sem er hinsvegar hvað frábærast við hnébeygjurnar er að þú getur gert þær hvar og hvenær sem er!

Læknirinn Dr. Christopher Stepien segir: „50 squats a day will keep the doctor away—seriously“, en við ætlum að gera enn betur og tvöfalda fjölda í dag.

