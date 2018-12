Mynd dagsins: Klúðraði WOW air fagnaðarlátunum ?

WOW air birti fyrir stuttu myndir á Twitter-síðu sinni þar sem flugfélagið fagnar fyrsta beina fluginu til Nýju-Delhí í Indlandi. Skúli Mogensen forstjóri WOW air er þar ásamt fríðu föruneyti áhafnar flugvélarinnar.

New Delhi, here we come! 😍✈ Excited for our inaugural flight to @DelhiAirport today 🇮🇳🌸 #wowair @kefairport pic.twitter.com/iPiZ2VnBZ8

Historic day! Pleased to see off the 1st direct flight between Reykjavík Iceland & Delhi by #WOW Air. Thrice weekly schedule. Congratulations! #IndiaIceland ties set to take off. @MFAIceland @wow_air @kefairport @IndianDiplomacy pic.twitter.com/qxmsVVz1j5

— Armstrong Changsan (@achangsan) December 6, 2018