Fyndin og frekar hreinskilin lýsing á stjörnumerkjunum – VATNSBERINN

Við höldum áfram með skemmtilegar og frekar hreinskilnar lýsingar á stjörnumerkjunum. Nú er það Vatnsberinn ( 20. janúar – 18. febrúar).

VATNSBERINN elskar partý. Hvar sem er, hvenær sem er, þá er partý þeirra mottó. Vatnsberanum finnst jarðarför jafngóður staður og hver annar til að daðra við einhvern af hinu kyninu (eða sama kyni ef vill). Vatnsberinn var sérlega hrifinn af hippatímabilinu, af því að þá gat hann verið nakinn opinberlega og komist upp með það. (This is the dawning of the age of Aquarius, eins og sungið var í Hárinu). Vatnsberinn elskar að vera nakinn.

Vatnsberinn er eina stjörnumerkið sem getur spilað boltaleiki við sjálfan sig, og hann gerir það oft. Vatnsberinn notar setninguna „Hei gaur“ mjög oft þegar hann lýsir heimspekilegum hugtökum. Vatnsberinn yfirgefur líkamann á hverjum degi, oft á dag. Ef þú ert að tala við Vatnsbera og hann eða hún sónar út þá er samtalið vonlaust. Hann er byrjaður að tala við gaurinn hinu megin við þig.

Vatnsberinn er skemmtilegur af því að hann leiðir fólk áfram í lífinu. Og líka af því að ef þú segir honum að hlaupa um nakinn þá mun hann gera það.

Vatnsberinn elskar stjörnufræði af því að hann hefur verið á öllum þessum stöðum. Ef þú vilt vita hvernig matur er framborinn á Mars, spurðu Vatnsberann. Hann getur líka gengið á vatni ef hann reynir mjög mikið. Þetta gerist venjulega þegar Vatnsberinn er í baði. Vatnsberinn leyfir sér alla mögulega lesti og hugsar sig ekki einu sinni tvisvar um. Þess vegna pirrar hann oft alla aðra. Hann hefur engu að síður stjörnufræðilegan rétt á þessu. Flestar rokkstjörnur eru Vatnsberar.