David Attenborough gefur út jólalag – Stefnir á toppsætið

David Attenborough er með mörg járn í eldinum, en nýjasta þáttaröð Our Planet, þar sem hann fjallar um söguna og náttúruna verður gefin út í apríl á Netflix.

Núna fyrir jól gefur hann hins vegar út jólalag og að sjálfsögðu stefnir hann á fyrsta sæti topplista.

Í byrjun ferils hans á sjötta og sjöunda áratugnum tók hann upp efni á ferðum sínum í Suður-Ameríku.

Upptökurnar innihalda meðal annars tónlistarmenn í Paraguay þar sem Attenborough talar yfir þá og það er það lag sem Big DA og hans teymi ætla að koma í fyrsta sæti vinsældalista.

Lagið My Field Recordings From Across the Planet kemur út á morgun og þá hefst herferð að koma því í fyrsta sæti.