Bent rifjaði upp lágpunkt íslenskrar grínsögu – og auðvitað fékk hann það í hausinn

Ágúst Bent, grínisti og kvikmyndagerðarmaður, tvítaði í gær um lágpunkt íslenskrar grínsögu (að hans mati): „Lágpunktur íslenskrar grínsögu voru þessir glötuðu rím brandarar. Allir horfðu á örbylgjuofninn nema Binni, hann var inni.“

Ekki stóð á svörum við tvítið.

Einn benti Ágústi á hvort að þessi bók væri ekki jólagjöfin í ár, sem Ágúst svaraði með að hann yrði að eignast bókina.

Kjartan Atli Kjartansson körfuboltakappi og útvarpsmaður sagði að „allir fíluðu rímbrandarana, að undanskildum Gústa. Hann þurfti að pústa.“

Dj-inn Egill Spegill sagði „Allir fíluðu rímbrandarana nema Bent, honum var ekki skemmt.“

Einn sagði brandarann líka virka á ensku „Everyone stayed in a hotel except Bent, he stayed in a tent. Ok já líka ófyndið á ensku.“

Greinilega þótti fyndið að láta ríma við nafn Bents sjálfs.

„Allir krakkarnir lifðu af slysið nema Bent, hann klipptist í tvennt.“

„Allir tóku þátt í „lágpunkti ísl. grínsögu“ nema Bent, hann fékk það sent.“