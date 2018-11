Hrafnhildur á einni stærstu listahátíð heims – Hárin hennar vekja lukku

Listakonan Hrafnhildur Arnardóttir hefur vakið mikla athygli á síðustu árum fyrir litrík verk sín, en þar eru mannshár í brennidepli.

Hrafnhildur gengur undir listanafninu Shoplifter og notast bæði við ósvikin hár auk gervihára. Með þessu skapar hún umfangsmikla landslagsskúlptúra ásamt hefðbundnum höggmyndum, en verkin þykja bæði dáleiðandi og sérviskuleg. Listavefurinn My Modern Met fjallaði nýverið um stíl Hrafnhildar og hælir verkum hennar óspart.

„Hár er minnistákn þeirrar óbyggðar sem býr í okkur öllum og eitt af því fáa sem lifir okkar tilvist af,“ segir Hrafnhildur í samtali við tímaritið Infringe. „Hár er eins og skjöldur. Á móti má líka sjá það sem undirstöðu þess að sýna heiminum það sem býr í okkur.“

Hrafnhildur er fædd árið 1969. Hún stundaði nám við Myndlistar- og handíðaskólann og lauk framhaldsnámi frá School of Visual Arts í New York. Hrafnhildur býr og starfar í New York. Hluti af kjarnamarkmiðum listakonunnar hefur verið að kanna notkun og tákngildi mannshársins, sjónræna og listræna möguleika þess.

Ýmis spennandi verkefni bíða listakonunni á næstunni. Hrafnhildur hefur verið valin sem fulltrúi Íslands á Feneyjartvíæringnum árið 2019, en þar er um að ræða eina stærstu listahátíð heims sem haldin er á tveggja ára fresti. Sýninguna vinnur Hrafnhildur í samstarfi við sýningarstjórann, Birtu Guðjónsdóttur.

Sjá má viðtalið við Hrafnhildi í heild sinni að neðan, en myndbandið er frá 2017.