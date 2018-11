Kona fer í stríð hlaut kvikmyndaverðlaun Evrópuþingsins

LUX, kvikmyndaverðlaun Evrópuþingsins voru afhent í dag og hlaut íslenska kvikmyndin Kona fer í stríð verðlaunin, en myndinni var leikstýrt af Benedikt Erlingssyni. Verðlaunin voru afhent í hádeginu í dag í Strasbourg af Antonio Tajani, forseti Evrópuþingsins sem Benedikt sjálfur tók við.

Hlaut kvikmyndin flest atkvæða þingmanna Evrópuráðsins, en myndirnar Styx og The other side of everything lentu í öðru og þriðja sæti. Allar myndirnar sem hlutu verðlaun þetta árið eiga það sameiginlegt að kona fer með aðalhlutverkið í myndunum.

Kvikmyndin Kona fer í stríð hefur hlotið fjölda verðlauna ásamt því að vera tilnefnd til fjölda verðlauna, nú síðast hlaut myndin kvikmyndaverðlaun Norðurlandaráðs.