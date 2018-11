María Birta landaði hlutverki í mynd Tarantino

Leikkonan María Birta Bjarnadóttir leikur hlutverk Playboykanínu í nýjustu mynd Quentins Tarantino, Once Upon A Time in Hollywood. Fréttablaðið greinir frá.

Myndin fjallar um morðið á Sharon Tate sem Manson-klíkan framdi.

Fjölmargar ofurstjörnur Hollywood leika í myndinni: Margot Robbie mun leika Tate og Leonardo DiCaprio og Brad Pitt leika félagana Cliff Booth og Rick Dalton sem búa við hlið Tate í Hollywood.



„Ég fékk þann mikla heiður að fá að taka þátt í þessu meistaraverki og er búin í tökum,“ segir María Birta.

Á vef IMDb kemur fram að María muni leika Playboy-kanínu ásamt þeim Natalie Cohen, Kerry Westcott og Courtney M. Moore, sem hafa allar farið með smáhlutverk í nokkrum stórmyndum.

Fleiri þekktir leikarar verða í myndinni, þar á meðal Dakota Fanning, Kurt Russell, Al Pacino, Timothy Olyphant, Lena Dunham, Luke Perry, Tim Roth og Damian Lewis, auk þeirra reglulegu gesta sem leika í myndum Tarantinos. Rumer Willis, dóttir Bruce Willis og Demi Moore, og Maya Hawke, dóttir Umu Thurman og Ethans Hawke, fara einnig með hlutverk.