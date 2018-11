Hvernig er þinn dagur búinn að vera?

Myndband með bjarnarhúni sýnir okkur að hvað sem á bjátar þá gildir að gefast ekki upp!

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don’t give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY

— IM🍑HIM (@ziyatong) November 3, 2018