Kevin Bridges vinsælasti grínisti Skotlands mætir til Íslands í apríl

Uppistandarinn Kevin Bridges kemur til Íslands í apríl, en miðasala hefst á morgun, þriðjudag.

Sýningin hans, Brand New, hefur fengið lof gagnrýnenda og sló rækilega í gegn í heimalandinu, þar sem hún seldi upp hvorki meira né minna en 19 kvöld á hinum goðsagnakennda stað, The Hydro í Glasgow.

Kevin hefur sést reglulega á sjónvarpsskjánum undanfarin ár. Hann var í aðalhlutverki í þáttum á borð við Live at the Apollo og Have I Got News For You og gerði svo heimildarmyndaþáttaröðina Kevin Bridges – What’s the Story fyrir BBC1 sem hlaut mikið lof, en hún fjallaði um Commonwealth leikina og skosku þjóðarakvæðagreiðsluna.

Kevin gaf út sjálfsævisöguna We Need to Talk About…Kevin Bridges árið 2014 sem seldist vel og varð að Sunday Times metsölubók. Hann fylgdi útgáfunni eftir með áritunartúr um allt Bretland.

Fyrri uppistandstúrar Kevins hafa slegið alls konar sölumet og hlotið hin ýmsu verðlaun, til dæmis frá Ticketmaster og Ents24 fyrir að vera þær þær uppistandssýningar sem seldu miðana hraðast.