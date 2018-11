Frammistaða bardagakappans Björns Lúkasar tilnefnd sem ein af þeim bestu – Taktu þátt í kosningunni

Frammistaða Björns Lúkasar í bardaganum gegn Joseph Luciano á heimsmeistaramóti áhugamanna í MMA í nóvember í fyrra er valin sem ein af frammistöðum ársins á mótum hjá IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation).

Um er að ræða tilefningar í flokki áhugamanna í blönduðum bardagaíþróttum.

Björn Lúkas sigraði ástralann Joseph Luciano í undanúrslitum heimsmeistaramóts áhugamanna í blönduðum bardagaíþróttum í Barein. Réðust úrslit bardagans, eins og í fyrri þremur bardögum Björns Lúkasar, í fyrstu lotu.

Björn Lúkas fór heim með silfrið, þar sem svíinn Khaled Laallam reyndist honum of sterkur í lokabardaganum. Reyndi Björn Lúkas ítrekað að ná honum í armlás, líkt og hann hafði unnið fyrri bardaga sína með, en svíinn varðist vel og sigraði að lokum eftir dómaraákvörðun.

Björn Lúkas mátti þó una vel við silfrið, enda aðeins 22 ára þegar hann keppti og 29 bardagamenn í flokknum.

Kjósa má frammistöðu Björns Lúkasar hér en hann er tilnefndur ásamt:

· Frida Vastamäki [Sweden] (vs. Joanne Doyle, 2018 Euros)

· Ryan Spillane [Ireland] (vs. Matias Anttila, 2018 Euros)

· Benjamin Bennett [USA] (vs. Pat Hamer, 2017 Worlds)

· Jenni Kivoijja [Finland] (vs. Jessica Forslund Reis, 2018 Euros)

Úrslit verða tilkynnt þann 15. nóvember á verðlaunahátíð sem fer fram á ART Rotana Hotel & Resort í Manama í Barein. Um er að ræða gala kvöldverð, sem tilnefndum verðlaunahöfum, fulltrúum IMMAF, forsetum aðildarfélaga og sérstökum gestum er boðið til. Andreas Georgiou, breskur MMA fréttamaður, verður kynnir kvöldsins og mun hátíðin bjóða upp á skemmtiatriði og heiðursgesti.

Hátíðinni er ætlað að vekja athygli á íþróttinni og viðurkenningu hennar á heimsvísu, aðildarfélögum og einstaklingum, sem vinna að því að MMA verði viðurkennt sem alþjóðleg íþrótt.

Verðlaunahátíðin er hluti af heimsmeistaramóti áhugamanna í blönduðum bardagaíþróttum 2018, sem fer fram 11. – 18. nóvember í Barein.