Hérna eru þrjú drepfyndin myndbönd með Texas-Magga: Glænýtt myndband lítur dagsins ljós

Kokkurinn Magnús Ingi Magnússon, betur þekktur sem Texas Maggi, er þekktur fyrir líflega framkomu. Magnús var lengi með sjónvarpsþátt á ÍNN, Eldhús meistaranna, og fór hann þar oft á kostum. Hérna eru þrjú drepfyndin myndbönd sem sýna bráðfyndin viðtöl Magnúsar, þar af eitt fágætt sem hefur hingað til ekki verið í dreifingu.

1. „He take care of the gúmmítré“

Þetta myndband hafa sennilega flestir séð en þar ræðir Maggi við gúmmítrésbændur. Maggi notar íslensku og ensku til skiptist og segir hann meðal annars: „This is your brother… and he take care of the gúmmítré.“

2. „Þú ert svolítið Indverjalegur“

Árið 2016 vakti Twitter-notandinn ‏@olitje athygli á viðtali Magga við Einar Gauta Helgason, kokk á Bautanum á Akureyri. Einar Gautur er ættleiddur frá Indlandi og sló það Magga út af laginu.

3. „Gul að eðlisfari“

Hörður Tulinius deildi í gær myndbandi á Twitter af viðtali Magga sem hingað til hefur ekki sést víða, í það minnsta utan sýningu á ÍNN. Þar ræðir Maggi um eðli og lit gulróta.