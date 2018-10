The Voice-stjarna látin eftir langa og stranga baráttu við krabbamein

Beverly McClellan, sem endaði í fjórða sæti í fyrstu seríunni af hæfileikaþættinum The Voice vestan hafs lést í gær, þriðjudaginn 30. október eftir langa baráttu við krabbamein. Beverly, sem var í liði söngkonunnar Christinu Aguilera í The Voice, var 49 ára.

„Það er með sorg í hjarta að ég þarf að færa ykkur þær fréttir að við misstum Beverly í dag,“ segir blaðafulltrúi söngkonunnar í fréttatilkynningu. „Hún var yndisleg, fyndin, flókin og ótrúlega hæfileikarík, ung kona sem snerti milljónir manna með rödd sinni og hennar stóra hjarta. Það var mér heiður að vera blaðafulltrúi hennar og vinur. Haldið anda hennar á lífi með því að deila tónlistinni hennar og öllum dásamlegu minningum ykkar af henni,“ bætir hún við.

Beverly barðist hetjulega við legbolskrabbamein á lokastigi og var í meðferð þegar hún lést. Fjölskylda hennar hélt úti söfnun á hópfjármögnunarsíðu fyrir hana þar til hún lést.

Meðal þeirra sem hafa minnst Beverly á samfélagsmiðlum er Nakia, sem komst í úrslit í seríu eitt af The Voice.

„Sannarlega einstök sál með fallegt hjarta, full af ástríðu og ótrúlega hæfileikarík,“ tístir Nakia.

I am absolutely heartbroken. My dear friend & fellow S1 @NBCTheVoice alum, @beverlyshane has died. Truly a unique soul with a beautiful heart, full of passion & an amazing talent. This was us singing @xtina‘s Beautiful on tour.https://t.co/j7ry4PdkSt 📹 @AlTheKiller

— Nakia (@Nakia) October 31, 2018