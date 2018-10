Meghan skartaði hálsmeni eftir sex ára dreng – Sagan mun heilla þig

Gavin Hazelwood er aðeins sex ára gamall, en þegar orðið vinsæll skartgripahönnuður og berast honum nú pantanir víðs vegar að úr heiminum.

Ástæðan er sú að Meghan Markle hertogaynja skartaði hálsmeni sem Hazelwood gaf henni í ferðalagi hennar og eiginmanns hennar, Harry Bretaprins, í Melbourne í Ástralíu.

This is beautiful! Gavin, 6, made Meghan Markle a pasta necklace. Here she is wearing it 👸🏽 Gavin told me he feels “lucky” #RoyalTourAus pic.twitter.com/LE8ePUNHzw

— Aneeka Simonis (@AneekaSimonis) October 18, 2018