Tónleikar Todmobile og Midge Ure

James „Midge” Ure fæddist árið 1953 og sló ungur í gegn með skosku sveitinni Slik sem náði einu lagi á topp breska vinsældalistans. Þaðan lá leið Ure í hljómsveitina Visage en lag Midge með Visage, „Fade To Gray” naut mikilla vinsælda víða um heim árið 1980. Midge Ure kom einnig við í írsku rokksveitinni Thin Lizzy og gekk svo til liðs við hljómsveitina Ultravox en sú sveit átti eftir að slá í gegn um allan heim með lögum á borð við „Vienna”, „Dancing With Tears In My Eyes”, „Hymn” og fleirum. Árið 1984 samdi Ure lagið „Do They Know It’s Christmas?” ásamt Bob Geldof og var í kjölfarið aðal hvatamaður Live Aid tónleikanna, ásamt Geldof árið 1985. Sama ár hóf Midge Ure sólóferil sinn og naut mikillar velgengni, meðal annars með laginu „If I Was” sem náði fyrsta sæti í Bretlandi. Midge Ure var sæmdur OBE orðunni árið 2005 fyrir störf sín að tónlist og góðgerðarmálum, sama ár og hann stóð fyrir Live 8 tónleikunum víða um heim.