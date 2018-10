Eva Björk lét drauminn rætast: „Þetta er eins og að hjóla niður stiga með ís í dollu“

„Að vera hrædd og að þora ekki er svo ótrúlega eðlilegt þegar þú ætlar að elta draumana þína. Það er svo margt sem getur farið úrskeiðis, en það er líka svo margt sem getur gengið upp. Fyrsta skrefið er alltaf erfiðast því það þýðir að þú ert farinn af stað,“ segir söngkonan og lagahöfundurinn Eva Björk Eyþórsdóttir.

Eva hefur vakið mikla athygli undanfarna mánuði og gaf nýlega út myndband við sitt fyrsta lag, This is It, við góðar undirtektir. Eva er þaulreynd í faginu og hefur spreytt sig í einsöng, tríósöng, kór- eða bakraddasöng. Hún byrjaði að læra á píanó í öðrum bekk í grunnskóla og á unglingsaldri var hún í rokkhljómsveitinni Karlmannsgrey í konuleit sem spilaði rómantískar ballöður í bland við ýmislegt fleira. Seinna meir gekk hún til liðs við kór og hóf feril í bakraddasöng árið 2013.

Fór að elta stráka

„Ég hef sungið síðan áður en ég kunni að tala,“ segir Eva, „Það eru til upptökur af mér, eins og hálfs árs gamalli, að syngja hástöfum. Ég hélt alltaf tónleika uppi á stofuborði. En ég er líka alin upp í sveit og tilhugsunin um að fara og elta söngkonudrauminn þótti mér mjög óraunsæ, þannig að ég fór að elta stráka í staðinn,“ segir Eva og hlær.

Að sögn Evu voru aðrir hlutir sem ýttu stóra draumnum til hliðar, þó svo að hjarta hennar hafi ekki verið í þeim verkefnum. „Ég hafði ákveðið mjög snemma að eltast aldrei við þetta. Ég var ekki nógu góð söngkona. Ég bjó á hjara veraldar og ég átti, eins og allir í kringum mig, bara að finna mér eitthvað praktískt nám sem gæfi mér almennilega vinnu,“ segir Eva sem byrjaði ung að vinna að þessu „plani B“. Eva lærði félagsfræði í menntaskóla en endaði á því að útskrifast af viðskiptabraut. „Svo fór ég í geislafræði í eitt ár, sem var ferleg hugmynd. Þá fór ég í förðunarnám og endaði svo í kennaranámi,“ segir hún.

Eva segir sig hafa verið týnda á þessu tímabili. „Ég týndi alveg þessari stelpu sem samdi lög og texta eins og ekkert væri auðveldara. Ég var alltaf í einhverri örvæntingu að leita að einhverju til að gera, námi sem hentaði mér eða vinnu sem mér þætti skemmtileg þótt ég vissi inni við beinið alveg nákvæmlega hvað ég vildi. Ég bara þorði ekki. Þorði ekki að taka skrefið. Eitt skref þýddi annað skref og annað skref og svo koll af kolli,“ segir Eva.

Kröfurnar meiri í dag

Það var ekki fyrr en Eva náði 32 ára aldri sem hún fékk yfirþyrmandi þörf til þess að gera meira, sem hún segir hafa verið sína köllun. Þá dustaði hún rykið af píanóinu og tók skrefið sem hún hafði ekki lengi þorað. „Ég þurfti að búa til meiri tíma fyrir mig. Svo ég hætti í kórnum og fór að spila aftur á píanóið sem ég hafði ekki snert í einhver sextán ár. Hægt og rólega fór ég að finna mig aftur en á enn langt í land,“ segir Eva og tekur fram að það sé allt annað en áreynslulaust að syngja og spila á hljóðfæri á sama tíma. „Þetta er eins og að hjóla niður stiga með ís í dollu. Þetta er svo mikil samhæfing og það að syngja ofan á allt er áskorun út af fyrir sig. Það er afar erfitt en mjög gefandi og skemmtilegt.“

Eva ræðir ýmsar jákvæðar breytingar sem hafa komið upp í tónlistarbransanum á undanförnum árum. „Ég er þakklát fyrir að tónlistarbransinn virkar þannig í dag að þú þarft ekki að gefa út tuttugu laga plötu til þess að koma þér á framfæri. Þú getur gefið út eitt lag í einu. Þú þarft ekki að fara í rándýrt stúdíó lengur. Þú hefur miklu meira rými til þess að finna út þitt einkenni og þinn eigin stíl. Þetta er orðið miklu einfaldara. En samt eru kröfurnar orðnar miklu meiri. Það þýðir varla að fara út í söng nema maður sé með frábæra rödd,“ segir hún.

Að sögn Evu hefur hún þroskast heilmikið á liðnum árum. Einnig segir hún að öll reynsla hennar og allt sem á undan hefur gengið hafi mótað þá söngkonu sem hún er í dag. „Ég sé kannski mest eftir að hafa eytt allri þessari orku og öllum þessum tíma í hluti sem skiptu mig ekki máli og sé eftir því að hafa bara ekki stokkið fyrr af stað. En þessi vegferð endurspeglar samt hver ég er, svo ég er ótrúlega þakklát fyrir hana,“ segir hún. Ég hef sagt ótal sinnum að ef það sem þú gerir veitir þér hamingju haltu þá áfram. Hlustaðu á hvað hjartað þitt segir þér, því það hefur oftast rétt fyrir sér.“