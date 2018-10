Ef íslenskar kvikmyndir væru klámmyndir

Það er tákn um vinsældir kvikmynda þegar klámmyndaframleiðendur ræna þekktum titlum og stílfæra þá örlítið fyrir sinn groddalega geira. Margir hverjir kannast ábyggilega við titla eins og Good Will Hunting sem varð að Good Will Humping, Saturday Night Fever sem varð að Saturday Night Beaver, The Terminator sem varð að The Sperminator eða Ocean’s Eleven sem varð að Ocean’s Eleven Inches.

En hverjir yrðu titlar íslensku klámmyndanna ? Hér eru missmekklegar hugmyndir frá nokkrum álitsgjöfum DV. Kíkjum á þær og sjáum hver þeirra taki Gredduverðlaun næsta árs.





Hýrt líf

Svartur í sleik

Kristinn undir Jökli

Nonni á Manna

Hrafninn sýgur

Foss í oss

Algjör Sveppi og töfrasprotinn

Girnd

Graður og beinn

Ófær

Rið

Síðan má ekki gleyma íslenskum titlum sem mætti misskilja sem heiti á klámmyndum, án þess að nokkru sé breytt. Á meðal þeirra eru:

Hamarinn

Meistarinn

2001 nótt

Djúpið

Vargur

Stundin okkar

Fyrir framan annað fólk

Mannaveiðar

XL

Samfarir Báru Mahrens

Kóngavegur

Fólk með Sirrý

Okkar á milli

Hross í oss

Stuttur frakki

Opinberun Hannesar

Sódóma Reykjavík

Dettur þér einhvern sniðugan titil í hug?

Lát heyra.