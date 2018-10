DV Tónlist á föstudaginn: SYCAMORE TREE

Í DV Tónlist á föstudaginn, 26. október, fáum við í heimsókn þau Ágústu Evu Erlendsdóttur og Gunnar Hilmarsson en þau skipa hljómsveitina Sycamore Tree.

Hljómsveitin hlaut fjölda tilnefninga og verðlaun á hlustendaverðlaunum nú fyrr á árinu og hafa fjölmörg lög þeirra ratað í toppsæti vinsældarlista landsins. Lög eins og My Heart Beats For You, Don´t Let Go, Home, Trouble og Save your Kisses ættu að vera landsmönnum vel kunnug.

Bandið vinnur þessa dagana í að taka upp nýja plötu í Los Angeles og Reykjavík og því spennandi tímar framundan hjá hljómsveitinni.

Ítarlegt viðtal við hljómsveitina verður í helgarblaði DV föstudaginn 26 október.

DV Tónlist hefst á slaginu 13.00 á vef DV.is föstudaginn 26 október.