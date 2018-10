Listamannaspjall með Detel Aurand og Claudia Hausfeld – Unnur Jökulsdóttir með upplestur

Nýlistasafnið býður í kvöld kl. 20 til útgáfuhófs bókarinnar We are Here eftir Detel Aurand í Marshallhúsinu. Í tilefni útgáfunnar ræðir Claudia Hausfeld við Detel Aurand um verk hennar og Unnur Jökulsdóttir les upp úr We are Here. Listamannaspjallið mun fara fram á ensku. Í tengslum við útgáfuna má sjá örsýningu á verkum Detel Aurand í anddyri Nýlistasafnsins fram til 16. október.

Upphaf og endir, svart og hvítt, anda inn og anda út, elli og æska – og allt þar á milli. Þessi bönd, oft utan okkar sjónsviðs, kannar þýski listamaðurinn Detel Aurand í bókinni We are Here. Bókin spannar verk unnin í ýmsa miðla frá síðustu tuttugu árum, ljósmyndir frá persónulegu safni listamannsins sem og sjálfsævisögulegum texta um fjarsamband hennar og maka hennar, Jóns Sigurgeirssonar (1909-2003) sem þau áttu í á milli Íslands og Berlínar. Eins og titillinn gefur til kynna hverfist We are Here um tímaskynið. Getum við skyggnst inn í núið? Hvað er sýnilegt og hvað leynist í skugganum? Bókin er jafn persónuleg og hún er algild og fjallar um það hvernig hlutir og atburðir í heiminum tengjast og hvernig mörk og landamæri, sem virðast vera til staðar, leysast upp þegar við komumst í kynni við tímalausa fegurð.

Detel Aurand (f. 1958) býr og starfar í Berlín, Þýskalandi. Sem teiknari, myndlistarmaður, skúlptúristi, rithöfundur og kvikmyndagerðarmaður beitir hún fjölbreyttum aðferðum í listsköpun sinni. Verk hennar vitna í sambönd þar sem einföld og flókin fyrirbæri mætast, svo sem stöðugleiki og hreyfing, rúmfræði og líffræði, tví- og þrívídd. Fjörugur léttleiki einkennir öll hennar verk. Frá 1983 til 2003 bjó Detel Aurand ýmist á Íslandi og í Berlín.