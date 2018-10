Þetta segja útlendingar um Ísland á Twitter – „Hún sagði já!“

Ísland er mjög áhugaverður áfangastaður fyrir ferðamenn og hingað til lands koma meira en 2 milljónir ferðamanna á ári. Kannanir meðal ferðamanna hafa leitt í ljós að flestir koma hingað til lands að skoða náttúru landsins en það vekur þá spurninguna um hvað þeim finnst í raun og veru um landið. DV tók saman nokkur ummæli og myndir erlendra ferðalanga sem voru á Íslandi síðustu vikuna.

Vegurinn við Grundarfjörð varð að mynd dagsins hjá GoPro. Vegurinn var tómur þannig að Pietro Canepa fór á hjólabretti.

Photo of the Day: Along for the ride. Pietro Canepa added a check to his #BucketList by cruising the open road of Grundarfjörður, Iceland. 🇮🇸 Share your weekend moments with us at https://t.co/H6OUvpg0Vl.#GoPro #GoProTravel #Iceland pic.twitter.com/KdTMNMOJ6F — GoPro (@GoPro) October 7, 2018



Tania er ánægð með hvað Íslendingum finnst um Justin Trudeau, forsætisráðherra Kanada.

And last but not least, from our trip to #Iceland, we saw what they think about #Canada! I’d say that’s pretty kick ass! 💪🇨🇦 🇮🇸 @JustinTrudeau pic.twitter.com/r9KYPal5Pj — Tania Cucciniello (@tania9_c) October 6, 2018



Christopher fór á skeljarnar við Gullfoss. „Hún sagði já!“ Hann og Jen gætu ekki verið ánægðari

She said yes! Jen and I got engaged at Gullfoss in #iceland and we couldn’t be happier pic.twitter.com/pRhx6BLXDh — Christopher Clayton (@ChrisClaytonLaw) October 8, 2018

Lori skrifaði um reynslu sína og verðlagið hér á landi á blogginu sínu. Hér má lesa bloggsíðuna hennar.

First of several #Iceland posts is up. I’m talking money in this one. I know you’ve read about how expensive Iceland is and if you have a budget you might think you can’t go. I’m going to tell you exactly what I spent. @wow_air https://t.co/F2LXOWlRBB pic.twitter.com/rLHfUv1zQD — Lori (@SouthernerSays) October 8, 2018

Par sem ferðast um heiminn og skrifa fyrir Lonely Planet fann þennan stað og segja hann vera bestu leiðina til að slaka á eftir könnunarleiðangur um landið:

A hidden hot spring in #Iceland with an ocean view is the most relaxing way to end a day exploring!! #TravelTheWorld pic.twitter.com/dzIh5UO42e — Follow Me Away (@Followmeaway_) October 3, 2018

Keyla er alveg búin á því eftir ferðalagið en segir það alveg vera þess virði:

12 hours. 6 hours driving. 10 miles walking. Im pooped and my body hurts, but I wouldn’t change anything about today. 😍🌎 #Iceland pic.twitter.com/WRqeTpTzXT — Kayla Anne (@Iamkaylanne) October 8, 2018

Alexander segir Ísland vera fegursta land sem hann hafi heimsótt:

#Iceland is just breath taking. Probably the most beautiful place I have ever visited! pic.twitter.com/1p8WuT4ewD — Alexander Ley (@alexley0910) October 8, 2018

Mikee er vægast sagt ánægður með norðurljósin.

Daniel stoppaði stutt en hefði viljað vera lengur, náði samt að fá sér skyr:

Melissa er ánægð með náttúruna:

Andrew getur ekki beðið eftir að komast til Íslands, hann er væntanlegur til landsins í febrúar á næsta ári.