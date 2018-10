Leikkona lýsir ofbeldi þekkts Hollywood-leikara

Bandaríska leikkonan Busy Philipps, sem meðal annars lék í þáttunum vinsælu Freaks and Geeks, sakar þekktan meðleikara sinn úr þáttunum um ofbeldi.

Leikarinn sem um ræðir er James Franco sem hefur verið í hópi vinsælustu leikara Hollywood undanfarin ár. Þá hefur hann einnig leikstýrt myndum með góðum árangri. Franco lék með Philipps í þáttunum á sínum tíma en umrætt atvik átti sér stað árið 1999 meðan tökur stóðu yfir.

Í sjálfsævisögu sinni, This Will Only Hurt a Little, segir Philipps frá atvikinu. Hún segir að karakter hennar í þáttunum hafi átt að gefa karakter Franco olnbogaskot í bringuna í einu atriðinu. Franco var eitthvað illa fyrir kallaður og brást hinn versti við þegar hún gaf honum olnbogaskotið.

„Hann greip í hendurnar á mér og öskraði í andlitið á mér: „ALDREI SNERTA MIG AFTUR“. Svo fleygði hann mér í gólfið. Ég lenti á bakinu og missti andann,“ segir hún.

Hún segir að margir hafi orðið vitni að atvikinu og orðið undrandi á hegðun leikarans. Hún segir að Franco hafi beðið hana afsökunar daginn eftir, eftir að hafa skipun frá framleiðendum þáttanna. Honum hafi þó ekki verið refsað með neinum hætti.

Franco hefur verið til umræðu í kjölfar #metoo-byltingarinnar og hafa fimm konur stígið fram og sakað hann um kynferðislega áreitni.