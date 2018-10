Til heiðurs David Bowie – Lesendur FÓKUS fá 2 miða fyrir 1

Í kvöld stígur átta manna bandið Celebrating David Bowie aftur á svið í Eldborgarsal Hörpu, með Todd Rundgren, Adrian Belew, Angelo Moore og Paul Dempsey.

Bandið spilaði í gær við frábærar undirtektir og nú er komið að seinna kvöldinu. Í kvöld bætist við þrjátíu manna SinfoniaNord hljómsveitin og kór.

Þarna verða helstu stórvirki Bowies á dagskrá, til dæmis Sound & Vision, Space Oddity, Life On Mars, Slip Away, Changes, Little Wonder, Loving The Alien, Starman, The Man Who Sold The World og margt fleira.

Celebrating Bowie mætti í DV sjónvarp á föstudag og má sjá viðtal og spil í myndbandinu hér fyrir neðan: