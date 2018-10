Friends endaði næstum ári fyrr og með allt öðrum endi

Þegar Friends þáttunum lauk, þá leit út fyrir að öllu hefði verið pakkað saman, slétt og fellt, með góðri slaufu.

Monika og Chandler áttu tvíbura, Rachel komst úr vélinni til að hitta Ross, Joey fékk önd og andarunga.

En nú er komið í ljós að The Last One varð næstum ekki að veruleika og Friends hefði getað endað á allt annan hátt.

Kevin S Bright framleiðandi þáttanna sagði í viðtali að níunda þáttaröðin hefði upphaflega átt að verða sú síðasta. En þar sem var enn möguleiki á þeirri tíundu þá voru handritshöfundar með ritstíflu og gátu ekki komið með fullkominn endir á þættina.

Við byrjuðum þáttaröð níu með því hugarfari að hún yrði sú síðasta. Og við vorum tilbúin að hætta þá. En á síðustu stundu breyttust hlutirnir og þáttaröð tíu var ákveðin. Í þeirri níundu vorum við hálffrosin. Við vissum ekki hvað við áttum að gera, af því að við vissum ekki hvernig þetta myndi enda.

Endirinn á níundu þáttaröð, sem var í tveimur hlutum, sagði frá þegar vinirnir fóru til Barbados og Joey og Rachel kysstust.

Sem þýðir að aðdáendur hefðu misst af miklu hefði tíunda þáttaröðin ekki orðið að veruleika. Phoebe og Mike hefðu ekki gifst, Ross og Rachel hefðu ekki sameinast og Monika og Chandler ekki orðið foreldrar.

Og við hefðum misst af síðustu senunni í íbúð Moniku og Rachel.