Gerir eitthvað – Annað lag Ingileifar á viðburðaríku ári

Laganeminn og fjölmiðlakonan Ingileif Friðriksdóttir hefur sent frá sér lagið Gerir eitthvað, en hún gaf út fyrsta lag sitt, At Last, í febrúar.

Í viðtali við Vísi segir Ingileif að hún hafi ekki náð að fylgja fyrsta laginu eftir strax þar sem hún var að „klára BA gráðuna mína í lögfræði í vor og stýra vefþáttaseríu hjá RÚV. Svo gifti ég mig í sumar og hafði í nógu að snúast, og gafst því ekki almennilegur tími til að gefa út annað lag fyrr en núna,“ segir Ingileif.

Listamaðurinn Auður, Auðunn Lúthersson, samdi taktinn, en Ingileif laglínu og texta. Birta Rán ljósmyndari og kvikmyndagerðarkona leikstýrði og tók upp myndbandið.