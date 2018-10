Rödd Ólafs Darra eftirsótt erlendis

Enn bætist í sarpinn hjá íslenska stórleikaranum Ólafi Darra Ólafssyni. Nýverið var frumsýnd teiknimyndasería á streymiþjónustunni Netflix þar sem heyrist dátt í rödd íslenska leikarans.

Þættirnir bera heitið Hilda og eru byggðir á vinsælli barnabókaseríu eftir Luke Pearson. Þeir segja frá samnefndri stúlku sem ferðast til ævintýraheimsins Trolberg. Um er að ræða þar veröld sem einkennist af furðuverum á borð við risa og álfa. Á ferðum sínum kynnist Hilda nýjum en dularfullum vinum, sem margir hverjir eru enn hættulegri en halda mætti við fyrstu sýn. Þættirnir hófu göngu sína á streymiveitunni í aftari hluta septembermánaðar og eru þrettán talsins, en Ólafur ljáir rödd sína í hverjum þætti.

Eins og glöggir vita hefur Ólafur Darri ekki verið óvanur talsetningum og hefur djúpa rödd hans ómað um ófáar barna- og fjölskyldumyndir í gegnum áraraðirnar. Hins vegar hefur hann ekki verið áður ráðinn í talsetningu án þess að það sé á móðurmálinu fyrr en síðustu misseri. Því er öruggt að segja að leikarinn sé heldur betur kominn á ratsjá heimsvísunnar og má væntanlega búast við meiru frá honum.

Einnig má geta þess að Ólafur leikur fígúruna Ragnar the Rock í framhaldsmyndinni How to Train Your Dragon: The Hidden World. Í íslensku talsetningum fyrri mynda seríunnar fór hann með hlutverk persónunnar Stoick, föður aðalhetjunnar sem var talsettur af Gerard Butler á frummálinu. Sú mynd er væntanleg í kringum næstu páska.

Nýlega lauk Ólafur tökum á kvikmyndinni Murder Mystery með Adam Sandler og Jennifer Aniston í aðalhlutverkum og má búast við honum í stóru hlutverki í spennuþáttunum NOS4A2. Sú þáttaröð er byggð á samnefndri skáldsögu eftir Joe Hill, betur þekktur sem sonur hryllingsmeistarans Stephen King. Þar verður Ólafur í hlutverki hrottalegs manns að nafni Bing Partridge, sem aðdáendur bókanna ættu hispurslaust að kannast við.

Eins og ekki séu járnin nógu mörg í eldinum verður leikarinn jafnframt áberandi í þáttaröðinni The Widow, sem Amazon framleiðir og skartar stórleikkonunni Kate Beckinsale. Óvíst er enn hvenær þeir verða frumsýndir.