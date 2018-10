Varpa ljósi á stefnumótamenningu Íslendinga – „Þú veist þú ert að deita íslenska konu þegar…“

…þú kemst að því á fyrsta stefnumóti að manneskjan er skyld þér í þriðja ættlið. Á YouTube er að finna vinsæla síðu sem heitir Dating Beyond Borders en eins og nafnið gefur til kynna er þar tekið á stefnumótamenningu ýmissa landa.

Í gær var sýndur stuttur þáttur um Ísland og er óhætt að segja að hann hafi vakið athygli.

Þátturinn, sem ber yfirskriftina You Know You Are Dating an ICELANDIC Woman When…, segir á skemmtilegan hátt frá allskonar hlutum sem tengjast íslenskri stefnumótamenningu. Dating Beyond Borders fékk Hrafnhildi Rafnsdóttur til að leika í myndbandinu og má segja að Hrafnhildur slái í gegn.

Fjölmargir hafa skrifað athugasemdir við myndbandið. Ein segir til dæmis: „Þetta var frábært. Ég hef aldrei hitt neinn frá Íslandi en eftir að hafa horft á þetta þarf ég sannarlega að gera það.“ Aðrar athugasemdir eru í sama dúr og virðist sem um ágætis landkynningu sé að ræða.

Fleiri atriði en skyldleiki Íslendinga er nefndur í myndbandinu sem má sjá í heild sinni hér að neðan. Allt saman er þetta á léttu nótunum og munu eflaust einhverjir geta brosað yfir myndbandinu.