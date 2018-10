Strunsaði út úr viðtali þegar hann var spurður um meint kynferðisbrot

Leikarinn Steven Seagal strunsaði út úr viðtali við BBC á fimmtudag eftir að fréttakonan Kirsty Wark í þættinum Newsnight spurði hann um kynferðisbrot sem hann hefur verið sakaður um.

Eins og sést í meðfylgjandi myndbandi spurði Kirsty leikarann um #MeToo-hreyfinguna og að hann hafi ekki farið varhluta af henni. Innti hún hann eftir viðbrögðum við ásökunum um kynferðisofbeldi. Þá stóð Steven upp og gekk út úr viðtalinu, en fréttakonan minnti áhorfendur á að leikarinn hefði neitað öllum ásökunum í sinn garð.

Steven er einn af fjölmörgum áhrifamiklum karlmönnum í Hollywood sem hafa verið sakaðir um kynferðisofbeldi í kjölfar #MeToo-hreyfingarinnar. Saksóknari í Los Angeles staðfesti það í september á þessu ári að mál hafi komið á þeirra borð er varðaði nauðgunarkæru á hendur leikaranum frá árinu 1993. Ákæra var ekki gefin út í málinu þar sem meint brot voru fyrnd.

Þá hafa meðal annars leikkonurnar Jenny McCarthy, Julianna Margulies og Portia de Rossi sakað Steven um kynferðisáreiti. Jenny var í viðtali við útvarpsstöðina SiriusXM í nóvember á síðasta ári og sagði frá því þegar Steven reyndi að fá hana til að afklæðast í áheyrnarprufu fyrir kvikmynd hans, Under Siege 2.

Julianna hefur sagt frá atviki sem gerðist þegar hún var 23ja ára og var boðuð á hótelherbergi leikarans á fund. Þegar á herbergið var komið segir Julianna að Steven hafi verið einn þar inni, en hún stóð í þeirri trú að fleiri yrðu á fundinum. Hún heldur því fram að Steven hafi sýnt henni byssu sem hann bar en jafnframt að hún hafi komist óhult úr herberginu.

Portia sagði svipaða sögu í nóvember í fyrra á Twitter-síðu sinni þar sem hún rifjaði upp loka áheyrnarprufu á skrifstofu leikarans. Hún sagði leikarann hafa rennt niður buxnaklauf sinni og að leikkonan hafi hlaupið út af skrifstofunni. Portia segist hafa hringt í umboðsmann sinn og sagt honum söguna en að umboðsmaðurinn hafi einfaldlega svarað með: „Jæja, ég vissi ekki hvort hann væri þín týpa.“

My final audition for a Steven Segal movie took place in his office. He told me how important it was to have chemistry off-screen as he sat me down and unzipped his leather pants. I️ ran out and called my agent. Unfazed, she replied, “well, I didn’t know if he was your type.”

— Portia de Rossi (@portiaderossi) November 8, 2017