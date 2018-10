Halda ekki vatni yfir Lady Gaga: Á hún möguleika á Óskarsverðlaunum?

Lady Gaga hefur hingað til verið best þekkt fyrir hæfileika sína á sviði tónlistar, en hún virðist ekki vera mikið síðri leikkona ef marka má kvikmyndagagnrýnendur vestan hafs.

Lady Gaga og Bradley Cooper fara með aðalhlutverkin í tónlistarmyndinni A Star Is Born sem fengið hefur lofsamlega dóma frá gagnrýnendum. Cooper er einnig leikstjóri myndarinnar.

Í mjög stuttu máli er um er að ræða rómantískt drama sem segir frá tónlistarmanni, sem leikinn er af Cooper, sem hittir unga og efnilega song- og leikkonu, sem leikin er af Lady Gaga. Þau ganga í gegnum súrt og sætt saman og segir myndin frá örlögum þeirra. Stiklu úr myndinni má sjá hér að neðan.

Myndin er frumsýnd í kvöld í Bandaríkjunum og samkvæmt fyrstu dómum eru gagnrýnendur mjög ánægðir með myndina – og ekki síst frammistöðu Lady Gaga. Hafa sumir gengið svo langt að spá því að hún verði tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir frammistöðu sína.

„Gríman er farin af og við fáum að komast mjög nálægt henni,“ segir í umfjöllun New York Times um leik- og söngkonuna. „Cooper hefur tekist það ómögulega. Búa til mynd sem verður klassísk og áhorfendur munu elska,“ segir í dómi Toronto Sun. Um frammistöðu Gaga segir gagnrýnandinn: „Við vissum að hún kynni að syngja, en sem leikkona slær hún algjörlega í gegn.“

Gagnrýnandi New York Post veltir því síðan upp hvort Gaga eigi ekki skilið að fá tilnefningu til Óskarsverðlauna. „Þessi frammistaða kallar beinlínis á það,“ segir hann og bætir við að myndin sé sú besta sem komið hefur út á árinu.

Þess má geta að myndin er með einkunnina 8,6 á IMDB þegar þetta er skrifað og 88 af 100 mögulegum á vef Metacritic.

Þó að Lady Gaga sé best þekkt fyrir tónlist sína hefur hún áður leikið í kvikmyndum og þáttum. Hún lék til dæmis í 15 þáttum af American Horror Story og þá lék hún lítið hlutverk í myndinni Sin City: A Dame to Kill For sem kom út árið 2014. Mynd Coopers er þó sú fyrsta þar sem Lady Gaga fær eitt af aðalhlutverkunum.

Að lokum má geta þess að A Star is Born er frumsýnd í Sambíóunum í kvöld.