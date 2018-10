DV tónlist í beinni klukkan 13: Páll Óskar og Celebrating David Bowie

Það verður öllu tjaldið til í DV tónlist klukkan í dag þar sem efnt verður til heljarinnar tónlistarveislu.

Við hefjum leikinnþar sem vinsælasti söngvari og tónlistarmaður landsins Páll Óskar Hjálmtýsson kemur í heimsókn og tekur lagið eins og honum er einum lagið.

Útsendingin hefst á slaginu 13:00 á vef DV.is.

Ítarlegt viðtalið við Pál Óskar birtist einnig í helgarblaði DV sem kom út í dag.

Kl. 18:00 heldur veislan áfram þar sem Celebrating David Bowie með Todd Rundgren, Adrian Belew, Angelo Moore, Paul Dempsey mætir.

Bandið heldur tónleika í Hörpu þann 7. og 8. október næstkomandi en hér er á ferðinni margrómuð tónleikasýning, sem sett hefur verið upp víða um heim við góðan orðstýr. Tónleikasýning, sem upphaflega var efnt til fyrir um tveimur árum, til að heiðra minningu Davids Bowie sem þá var nýlátinn.

Sýningin hefur verið flutt í tíu löndum í fjórum heimsálfum með síbreytilegum hópi þekktra söngvara í forgrunni og hljóðfæraleikara úr fremstu röð. Tónlistarmenn sem hafa spilað með stórstjörnum á borð við Beck, Chick Corea, Tom Waits, Herbie Hancock, Air, Jeff Beck, Brian Eno, Michael Jackson, Elvis Costello, Miles Davis, Nine Iinch Nails, Bob Dylan, Stevie Wonder, Lana Del Rey, Dr. Dre, Burt Bacharach, David Byrne, Red Hot Chili Peppers og The Who.

