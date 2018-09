Opnar sig í fyrsta sinn um dótturmissinn: „Það er ekki til sorglegri sjón en móðir með látið barn sitt í fanginu“

Gary Barlow, forsöngvari drengjasveitarinnar Take That, opnar sig upp á gátt í nýrri ævisögu, A Better Me. Í bókinni tjáir hann sig í fyrsta sinn um barnamissinn, en hann og eiginkona hans, Dawn Andrews, misstu dóttur árið 2012, aðeins tíu dögum áður en Gary tróð upp á lokaathöfn Ólympíuleikanna í London.

Litla hnátan fæddist andvana, en fyrir áttu þau Gary og Dawn þrjú börn; Daniel, 18 ára, Emily, 16 ára og Daisy, 9 ára. Í ævisögunni, sem kemur út í byrjun næsta mánaðar, segist Gary hafa velt því lengi fyrir sér hvort hann ætti að opna sig um þennan harmleik í sínu lífi. Hann hafi þó komist að þeirri niðurstöðu að saga fjölskyldunnar gæti hjálpað öðrum.

„Tíu dögum fyrir lokaathöfn Ólympíuleikana dó dóttir okkar Poppy. Hún lést í móðurkviði eftir fulla meðgöngu. Ólympíuleikarnir hættu að vera til. Þeir bara hurfu úr huga mínum. Í staðinn vorum við heltekin af því versta sem hafði komið fyrir okkur,“ skrifar Gary í broti úr bókinni sem birt er á vefsíðu fréttamiðilsins The Sun.

Um stund vakna falskar vonir

„Þú telur þér trú um að læknarnir hafi rangt fyrir sér. Að mann sé að dreyma. Dawn sagði að hún hefði fundið Poppy hreyfa sig þennan dag. Það er víst svo að legvatnið hreyfist þannig að það er eins og barnið sé enn á lífi. Um stund vakna falskar vonir,” skrifar söngvarinn. Ákveðið var að framkalla fæðingu næsta dag til að koma Poppy í heiminn. Gary segir lækna hafa reynt að undirbúa þau hjónin, en að ekkert geti undirbúið fólk fyrir þessa stund.

„Við þurftum að taka ákvarðanir. Um praktíska hluti. Þeir fara í gegnum hvað gerist í fæðingunni og að við myndum eiga tvo klukkutíma með barninu okkar. Þeir segja þér að það verði tekin handaför og fótspor og að þú getir geymt hárlokk. Þeir tala þig í gegnum hvað á eftir að gerast þegar hún er sett af stað. Þeir voru að reyna að fullvissa okkur um að þetta yrði ekki sárt. Tilfinningatjónið var hins vegar óskiljanlegt. Ég fylltist ótta yfir því sem Dawn þyrfti að ganga í gegnum. Ég gat ekki hugsað um þær þjáningar sem biðu konunnar sem á hjarta mitt, sál mín, sem er minn besti vinur, eiginkona mín, móðir barnanna minna, falleg, blíð, þolinmóð, ofboðslega þolinmóð, elskuleg, ávallt til staðar, þessi óhaggandi klettur,“ skrifar Gary.

Í klukkutíma var hún lifandi í augum hjónanna

Poppy Barlow kom í heiminn laugardagskvöldið 4. ágúst, rétt fyrir níu. Gary lýsir þeirri stund á einlægan hátt í ævisögunni.

„Þegar hún fæddist var líkt og ljós kæmi inn í herbergið. Það var dásamlegt, það var undurfagurt. Við skiptumst á að knúsa hana og við tókum myndir. Þetta var einn besti klukkutími í lífi mínu, mitt í erfiðustu stund lífs míns. Þessi klukkutími var svo sannarlega kraftmikill. Poppy var fullkomin og í klukkutíma var hún lifandi í okkar augum. Þar lá hún í fangi mínu, þessi fallega, litla dóttir okkar, systir barnanna okkar þriggja.“

Þegar kom að kveðjustund, reyndist það hjónunum erfitt.

„Síðan kom raunveruleikinn þjótandi inn í herbergið og allt súrefnið hvarf úr lungunum. Mér fannst eins og einhver héldi mig kverkataki. Hjúkrunarfræðingarnir vildu taka hana í burtu. Það ætti enginn að sjá eða ganga í gegnum það sem við gerðum þennan sólarhring. Það er ekki til sorglegri sjón en móðir með látið barn sitt í fanginu, sem reynir af öllum mætti að fá það til að lifna aftur við.“

Fleiri blóm, meiri dauði

Við tók raunveruleikinn og þurftu þau hjónin að skipuleggja jarðarför fyrir Poppy litlu.

„Við þurftum að fara til útfararstofu og skoða úrval þeirra af barnalíkkistum. Velja eina. Hver finnst þér flott? Hvaða líkkista fyrir ungbarn finnst þér flott? Þvílík spurning.

Praktísku hlutirnir eru á sama tíma hræðilegir og fjarstæðukenndir. Allir hvöttu okkur til að leyfa börnunum að taka þátt en við gátum það ekki. Við vildum ekki að þau myndu upplifa jarðarförina. Við gerðum þetta ein, bara við tvö. Það er skrýtið þegar barn deyr. Hvað áttu að segja? Það er ekkert hægt að segja. Þannig að það talaði enginn við okkur. Fólk sendi bara blóm. Þau byrjuðu að berast og sendingarnar virtust aldrei ætla að hætta. Ég kveið annarri sendingu af Liljum í hvert sinn sem dyrabjallan hljómaði. Hey, sjáðu, fleiri blóm. Meiri dauði. Förum inn í þetta herbergi. Ó, þarna eru fleiri blóm. Meiri dauði. Ég safnaði þeim saman og fór út í garð og henti þeim yfir grindverkið. Vinir færðu okkur nokkrar kássur. Það var talsvert gagnlegra en hvít blóm.“

Kaldur, hræðilegur og ruddalegur raunveruleiki

Gary er einn af stofnmeðlimum Take That, einnar vinsælustu strákasveitar í tónlistarsögunni. Gary á heiðurinn af mörgum frægustu lögum sveitarinnar, eins og Pray, Back for Good og Never Forget. Hann segir að barnamissirinn hafi haft gríðarleg áhrif á söngvasmíð sína síðustu ár.

„Ég hef aldrei talað um þetta opinberlega áður. Ég hef samið lög um þetta svo árum skiptir. En allan tímann sem ég hef verið í sviðsljósinu hefur verið erfitt að tala um þetta því það er ekki hægt að fegra þetta; ekkert glimmer sem hægt er að drissa yfir þetta. Þetta er bara kaldur, hræðilegur, ruddalegur raunveruleiki. Mig langar bara að gera fólk hamingjusamt með lögunum mínum þannig að það skiptir mig miklu máli að deila þessu,“ segir Gary.

Eldaði til að takast á við sorgina

Eftir andlát Poppyjar fann Gary leið til að gleðja fjölskyldu sína og halda henni saman á þessum erfiða tíma – nefnilega í gegnum matseld.

„Ég fór strax heim eftir lokaathöfn Ólympíuleikanna. Við lokuðum okkur frá heiminum og bjuggum til hreiður þar sem við gætum verið örugg, elskað hvort annað og syrgt. Matur var stór partur af því ferli. Ég þurfti að gera allt sem í mínu valdi stóð til að koma okkur í gegnum þetta. Og eldamennska, en ekki risastórt sjónvarp, er hið sanna hjarta fjölskyldunnar. Ljósið kom í gegnum matinn þetta myrka sumar. Dawn segir að hún muni bara eftir mér að búa til pítsadeig fyrir krakkana og okkur í garðinum að hreinsa baunir. Dagurinn hófst kvöldið áður þegar ég setti eitthvað inn í ofninn til að malla á meðan við sváfum. Oft var það stórt lambalæri í vínlegi og kjötsoði sem ég hægeldaði í hálfan sólarhring. Getið þið ímyndað ykkur hvernig það smakkast? Við vöknuðum við unaðslegan ilm í öllu húsinu. Morgunmatur samanstóð af eggjum og beikoni, stórum skálum af hafragraut. Það var alltaf stór sneið af eggjaköku og þeytingar úr ávöxtum og jógúrti. Lambið var tilbúið um hádegisbil. Ættum við að búa til salat úr afurðum garðsins eða steikja nokkrar sætar kartöflur? Það er auðvelt að elda. Það er áskorun mín til fólks sem hefur mikið að gera. Ha? Hefurðu ekki tíma til að spæla egg í pönnu og steikja smá beikon? Of upptekinn fyrir það? Kjaftæði.“

Heilsu eiginkonunnar hrakaði

Tónlistarmaðurinn sneri aftur til vinnu sem dómari í raunveruleikaþættinum The X Factor haustið 2012. Í ævisögunni segir hann það hafa verið erfitt að fara frá eiginkonu sinni. Hann bætir hins vegar við að vinnan hafi verið eins konar verkjalyf. Hann gróf sig í vinnu til að þurfa ekki að horfast í augu við sorgina.

„Það var ekki erfitt að fara aftur að vinna. Það gerði í rauninni allt auðveldara. Mér var skítsama. Mér fannst alltaf bransinn vera frekar mikið bull. Ég vissi það fyrir víst á þessum tíma. Stundum sat ég bara brosandi á fundum eða í myndveri og hugsaði hvað þetta væri mikið kjaftæði. Í sannleika sagt er þetta ekki mikilvægt. Vinnan er ekki vandamálið. Ég elska vinnuna, hún er æði. Það er umhverfið, þessi heimur, sumt fólkið, allt dramað og allt kjaftæðið. Ég notaði vinnuna klárlega sem verkjalyf, og það virkaði vel. Dagbókin mín var stútfull árið eftir að Poppy dó. Ég átti varla mínútu á milli funda. Ég gerði heimildarmyndir, auglýsingar, fór á fundi, skipulagði útvarpsþætti, gógerðarsamkomur, íþróttadaga í skólanum og vikuleg stefnumót með eiginkonunni minni, sem eru heilög,“ skrifar Gary. Hann notaði tónlistina sem flótta, á sama tíma og heilsu eiginkonu hans hrakaði.

„Í fyrsta sinn á ævinni hugsaði ég ekki um væntingar annarra eða reglur áður en ég samdi lög. Ég bara samdi. Flestir textanna á annarri sólóplötu minni eru sorglegir þannig að ég var alltaf að poppa upp lögin til að gera skilaboðin aðeins bjartari. Dawn sagði við mig í sífellu að hún væri þreytt. Átta mánuðum eftir andlátið var hún enn í slæmu ásigkomulagi og hún var svo grönn. Tágrönn. Ég sá rifbeinin hennar, bringubeinið. Húðin hennar var svo föl að hún var gagnsæ. Eitthvað var að. Hún fór til læknis í skoðun og blóðprufu. Hún var send beint til innkirtlafræðings sem sagði að hún væri komin með sykursýki og það þyrfti að gefa henni insúlín samstundis. „Svo virðist sem áfallið að missa barn hafi látið líkamann þinn snúast gegn sér sjálfum,“ sagði læknirinn. Það gerist víst fyrir slökkviliðsmenn, lögreglumenn, fólk á stríðshrjáðum svæðum, eiginlega alla sem hafa upplifað harmleik.

Tilfinningalegur sársauki við að missa Poppy hafði valdið henni líkamlegum skaða. Þannig tókst líkami hennar á við þetta. Það hefur ýmislegt gengið á í mínu lífi en ég held að ég hafi ekki gert mér grein fyrir hve hræðilegt það var að missa dóttur mína. Ég hafði séð sorgina bókstaflega eyðileggja líkama eiginkonu minnar svo mikið að hún fékk króníska sjúkdóm sem hún læknast aldrei af,“ skrifar Gary.

„Mig langar ekki að gleyma deginum þegar dóttir mín Poppy fæddist“

Gary fékk taugaáfall árið 2016 vegna andláts dóttur sinnar, fjórum árum eftir að hún lést. Hann vill alls ekki gleyma þessum stundum í sínu lífi, en segir jafnframt að reiðin sé enn ekki langt undan.

„Ég veit ekki enn þá hvernig mér líður. Ég er enn mjög reiður. Ef ég hugsa ekki um þetta og tala ekki um þetta þá get ég ýtt þessu frá og flúið sannleikann. En tilfinningarnar eru þarna. Í langan tíma var enginn hlátur í húsinu. Og hlátur er eitt af því sem skilgreinir samband okkar Dawn. Það hætti allt saman. Ljós Dawn slokknaði þetta kvöld árið 2012. Ég hef fylgst með Dawn síðan þá, þessi fimm ár, og ljósið sem kom inn í herbergið þegar Poppy fæddist hefur færst yfir í hana. Hún býr yfir ljósinu núna. Og það er fögur sjón. Hún tók það til sín og á hverju ári skín það skærar. Minningin er enn ljóslifandi og mig langar ekki að gleyma deginum þegar dóttir mín Poppy fæddist. Maður syrgir ekki bara í stutta stund og búið. Þegar fólk spyr mig hvað ég eigi mörg börn þá langar mig að segja fjögur, en ég segi þrjú því það vekur upp spurningar þegar ég útskýri að Poppy hafi dáið svo ung. Ég fæ hins vegar samviskubit í hvert sinn sem ég segist bara eiga þrjú börn. Fólk áttar sig ekki á því að það að missa barn á þennan hátt er ekkert öðruvísi en að missa börn á hvaða aldri sem er. Við eigum önnur börn. Ég veit ekki hvort það gerir þetta auðveldara eða ekki. Það gerir það örugglega. Sársaukinn við að missa Poppy er okkar tenging við hana.”