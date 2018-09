Ásgeir býr til nýja vídd fyrir íslensku þjóðlögin

Þann 20. september gaf tónlistarmaðurinn Ásgeir Ásgeirsson út geisladiskinn Icelandic folksongs volume 2, Travelling through cultures.

Diskurinn er framhald af disknum Two Sides of Europe sem kom út í fyrra þar sem Ásgeir vann með nokkrum af þekktustu tónlistarmönnum Tyrkja. Platan fékk tvær tilnefningar til íslensku tónlistarverðlaunanna.

Á nýja diskinum tekur Ásgeir hlustandann í ferðalag til framandi menningarheima.

„Ég útset íslensku þjóðlögin á nýstárlegan máta fyrir austurlensk hljóðfæri og tónmál og tek upp með erlendum tónlistamönnum,“ segir Ásgeir.

„Í fyrra vann ég plötuna með nokkrum af fremstu hljóðfæraleikurum Tyrkja en nú hélt ég til Búlgaríu en í þetta skipti eru nokkrir frábærir gestir meðal annars indverskur tabla leikari, grískur bouzouki leikari, austurískur cajon leikari og íslenskur klarinettuleikari,“ segir Ásgeir.

Sjálfur leikur Ásgeir á þrjú framandi strengjahljóðfæri auk þess að semja alla þá fjölmörgu aukakafla, inngangsstef og spunakafla sem eru tengd við íslensku þjóðlögin.

Útsetningar eru svo í höndum Ásgeirs og búlgarska harmonikkusnillingsins Borislav Zgurovski

Söngurinn er svo í höndum hinnar óviðjafnanlegu Sigríðar Thorlacius sem syngur af sinni alkunnu snilld.

Þann 3. október verða útgáfutónleikar í Björtu loftum Hörpu kl. 21 þar sem leikin verða lög af plötunum tveimur: Two sides of Europe og Travelling through cultures.

Flytjendur á útgáfutónleikunum eru:

Ásgeir Ásgeirsson – oud, tamboura og bouzouki

Sigríður Thorlacius – söngur

Haukur Gröndal- klarinett

Þorgrímur Jónsson – bassi

Sigrún Kristbjörg Jónsdóttir – fiðla

Erik Qvick – slagverk

Kjartan Guðnason – slagverk

Sérstakur gestur frá Búlgaríu: Borislav Zgurovski – harmonikka