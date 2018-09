Heiðdís Rós skrifaði niður lýsingu á draumaprins og ellefu dögum síðar birtist hann: „Þetta var ást við fyrstu sýn“

View this post on Instagram

Me dancing into my thirty’s you can never take a way my sparkles 💎💎💎#icelandic #entrepreneur #miami #lovemylife #onlyliveonce #bigthirty #diamonds #blonde #makeupartist #influencer #celebrity #goals #beautyblogger #fashionblogger #dreams #jetsetter #champagne #birthdaygirl #birthday #snapchat #dancing #confidence #boss