Elín Kára: „Peningar og gyllinæð“

Elín Káradóttir heldur úti blogsíðu undir eigin nafni þar sem hún skrifar um jákvætt hugarfar, fjármál og lífstíl. Í þessum pistli fjallar hún um hvað það er sem pirrar okkur.

Já, við skulum ræða þetta aðeins.

Þú umgengst manneskju sem þú þekkir vel og svo allt í einu fer hún að verða pirruð, óróleg og uppstökk í lengri tíma. Þessi sama manneskja hnýtir í aðra og hendir frá sér verkefnum við fyrsta tækifæri. Það er eiginlega ekki verandi í kringum þessa manneskju!

Og þú veltir því fyrir þér – hvað sé eiginlega að henni?!?

Mín reynsla er sú, að þegar kafað er djúpt niður á rót vandans, þá er einungis tvennt sem truflar fólk í lífinu; peningar og gyllinæð.

Hugsaðu þetta bara – af hverju er manneskjan svona pirruð? Jú mjög líklega eru það undirliggjandi áhyggjur út af peningum (annað hvort því menn eiga of lítið af peningum eða of mikið af þeim) (menn eru sko ekkert skárri ef áhyggjurnar eru vegna þess að það er of mikið til af peningum). Hins vegar er til fólk sem hefur ekki áhyggjur af peningum og ef það fólk er allt í einu pirrað, skapillt og órólegt þá er það bókað mál að manneskjan er að þjást af svæsinni gyllinæð.

Já gott fólk, þar hafið þið það – tökum nú tillit til hvors annars og dæmum ekki náungann fyrir hegðun hans; aumingja manneskjan hefur bara áhyggur af peningum og/eða þjáist af gyllinæð.