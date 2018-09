Halla hitti Harrison – „Ég hef sjaldan verið jafn innblásin“

Halla Tómasdottir, forsetaframbjóðandi og forstjóri B Team, greinir frá því á Facebook að hún hafi hitt stórleikarann Harrison Ford í San Francisco í Bandaríkjunum á dögunum. Þar er hún á ráðstefnu vegna loftslagsmála.

„Ég er í San Francisco á Global Climate Action Summit. Hér koma saman hugrakkir leiðtogar sem fylgja ekki forystu Hvíta hússins, heldur rísa til forystu í loftslagsmálum. Christiana Figueres, leiddi Parísarsamkomulagið á sínum tíma og Marc Benioff sýnir og sannar að einkageirinn getur lyft grettistaki. Bæði eru þau í The B Team. Ég hef sjaldan verið jafn innblásin og á fundi okkar í höfuðstöðvum Salesforce í gær. Hvet alla til að hugsa vel hvernig þeir leggjast á árar og leiða þá umbreytingu sem þarf. May the force be with you!,“ segir Halla.