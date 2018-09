Öll bestu tíst vikunnar á einum stað: „Erik Hamrén hefur allt til að verða næsti formaður Bjartrar framtíðar“

Í dag er fimmtudagur og það þýðir bara eitt. Við skoðum hvaða tíst slógu í gegn á Twitter í vikunni. Að venju var mikið líf og fjör á miðlinum þessa viku.

Við tókum saman vikuna á Twitter og þar kennir ýmissa grasa – eins og ávallt. Gjörið svo vel.

The joke is on me now“

Kemst sennilega aldrei á einhleypralista Smartlands af því ég kallaði Smartland einu sinni endaþarm íslenskra fjölmiðla og það fékk óvart ca 3000 likes og endaði í DV. The joke is on me now. #regrets

— AndreaSigurðardóttir (@andreasig) September 9, 2018