Sannfæra börnin um að þau séu ósýnileg – Ekki sniðugur leikur, segir sálfræðingur

„Það sem þetta virðist gera er að valda börnunum vanlíðan, til hvers og af hvaða ástæðu?“

Þetta er spurning sem barnasálfræðingurinn Fiona Martin spyr vegan nýs æðis sem vakið hefur athygli í netheimum. Um er að ræða hrekk – sprenghlægilegan að margra mati – sem gengur út á að sannfæra fólk, oftar en ekki börn, um að þau séu ósýnileg.

Eðli málsins samkvæmt taka börnin þessu yfirleitt með miklum fyrirvara til að byrja með, en þegar þeim er sýnd mynd breytist tónninn.

We did the invisible prank on my prima and it was the funniest thing ever 😂(we had to exaggerate) pic.twitter.com/tKNbxYYP6A

— Lupita Ruvalcaba (@mariaruvalcba) September 3, 2018